Палата громад схвалила план Мей про відстрочку Brexit до 30 червня

Члени Палати громад парламенту Великобританії ухвалили план прем’єр-міністра Терези Мей, за яким вихід Сполученого королівства з ЄС відкладається до 30 червня.

План Мей підтримали 420 законодавців, 110 проголосували проти.

Мей має намір продовжити переговори з опозиційною Лейбористською партією, щоб отримати достатньо голосів членів парламенту для схвалення її угоди про вихід з ЄС.

Минулого тижня Тереза Мей запропонувала голові Європейської ради Дональду Туску перенести «Брекзит» на 30 червня. Лідери ЄС повинні розглянути цей запит на саміті 10 квітня. Якщо вони дадуть відповідь відмовою, Британії загрожує вихід з ЄС 12 квітня без будь-якої угоди.

Євросоюз, зі свого боку, готовий запропонувати Британії перенести «Брекзит» відразу на рік, із тим, що в разі схвалення угоди з ЄС дата може бути перенесена на більш ранній термін. Як пише агентство Reuters, таку пропозицію готує Дональд Туск.

Британська Палата громад минулого тижня перевагою в один голос ухвалила спеціальний законопроект, який зобов’язує прем’єра попросити про відстрочку «Брекзиту», щоб уникнути виходу з ЄС без угоди. При цьому депутати вже тричі відмовилися схвалити угоду про вихід Британії з ЄС і не змогли запропонувати будь-якого альтернативного підходу до «Брекзиту».

Спочатку «Брекзит» мав відбутися 29 березня, на даний момент він відстрочений до 12 квітня.