Лондон – Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звернулася до Європейського союзу з клопотанням щодо подальшого відкладення у часі крайнього терміну «Брекзиту» до 30 червня поточного року. У своєму листі до голови Європейської ради Дональда Туска, керівник британського уряду зазначила, що це відкладення потрібно для того, аби дати час депутатам британського парламенту схвалити угоду про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу. А голова Європейської ради Дональд Туск має з цього питання дещо іншу точку зору. Тереза Мей також оприлюднила плани британського керівництва взяти участь у виборах до Європейського парламенту, які відбудуться наприкінці травня.

Ситуація на даний момент є такою, що Сполучене Королівство має залишити Європейський союз 12 квітня, себто буквально через тиждень. Але так само на цей час жодної угоди про вихід з Європейського союзу не було схвалено депутатами британського парламенту. Власне, прем’єр-міністр Тереза Мей неодноразово заявляла, що у разі, коли британські законодавці схвалять її варіант угоди про Brexit, Сполучене Королівство зможе залишити ЄС ще перед проведенням виборів до Європейського парламенту 23 травня. Втім, позаяк схвалення угоди аж ніяк не постає реальними обрисами, британський прем’єр оголосила, що Велика Британія таки буде готова виставити кандидатів на вибори до Європарламенту трьома роками по тому, як британські виборці проголосували за вихід з ЄС.

Переклад Твіту: «Тереза Мей пише листа до ЄС із проханням про надання подовження до 30 червня 209 року»

Власне, нині все перебуває у руках Європейського союзу, керівництво якого і мусить погодитись із клопотанням британського прем’єра. Голова Європейської ради Дональд Туск вже заявив, що єдиним доцільним кроком у напрямку виходу з того, що він визначив як «глухий кут Brexit», стане подовження цього часу на роздуми британського керівництва ще десь на один рік.

Водночас, Туск додав, що у рішенні Європейського союзу щодо цього погодження має бути спеціальний пункт, який припускав би варіант, що Британія у разі досягнення і схвалення угоди про вихід з ЄС, могла б залишити альянс і перед збіганням крайнього терміну річного подовження.

Дональд Туск, який сам нещодавно лише повністю опанував англійську, наполегливо беручи посилені уроки мови, якою майже не володів ще кілька років тому, навіть, у певному сенсі, «запатентував» нове слово англійської мови. Туск заявив, що це подовження для Британії матиме назву «Flextension». Йдеться про два англійські слова «flexible» (гнучке) і слово «extension» (подовження), які Туск об’єднав в єдине слово. Саме у цій ситуації, як на Туска, єдиним шляхом вперед поставатиме подібне «гнучке подовження» крайнього терміну для Сполученого Королівства.

Переклад Твіту: «Дайте Дональдові Туску Орден «За Заслуги», бо він один з найкращих справжніх друзів Сполученого Королівства, Ми, чесно кажучи, навіть не заслуговуємо на такого друга!»

​Практичний бік справи подовження

А як щодо того, як саме все це станеться? На практиці все має відбуватися таким чином – Сполучене Королівство отримає від ЄС гнучке подовження терміном на один рік. Ба більше, у випадку, як і цього гнучкого подовження не вистачить для остаточного схвалення Вестмінстером угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС, як натякнув Дональд Туск, можливі варіанти з подальшими як коротко- так і довготерміновими подовженнями для Лондона. Не важко передбачити, що процес виходу Британії з ЄС, за певних обставин, може розтягтися на досить довгий час.

«Ми можемо надати Британії річне подовження, яке автоматично скасується у випадку досягнення згоди і ратифікації угоди про вихід із Європейського союзу Палатою громад британського парламенту. Тут йдеться, як про короткотермінове, так і про довготермінове подовження», – заявив голова Європейської ради Дональд Туск.

Ясна річ, що чергове клопотання Терези Мей викликало бурхливу реакцію перш за все у стані прихильників виходу Британії з ЄС. Однопартієць Терези Мей, затятий «брекзітир», депутат британського парламенту Марк Франсуа у доволі нервовий спосіб наголошував, що не існує жодної потреби у подовженні крайнього терміну до 30 червня.

«Нам не треба просити про жодні подовження, ані до 30 червня, ані до будь-якої іншої дати. Британія просто мусить залишити Європейський союз вже зараз, тому що за це проголосували 17,4 мільйона британців», – заявив депутат-консерватор Марк Франсуа.

Депутата-консерватора Марка Франсуа вже неодноразово брали на кпини у соціальних мережах саме з причини його непоступливості у питаннях, пов’язаних з Brexit.

Переклад Твіту: «Якщо б депутат Марк Франсуа був восьмим гномом, якби його звали?»

Тим часом міністр закордонних справ уряду консерваторів Джеремі Гант заявив, що довготривале подовження виходу Британії з Євросоюзу не є «оптимальним рішенням». Гант додав, що уряд і надалі працює над тим, як вийти з Європейського союзу впродовж наступних кількох місяців.

Варто додати, що представники урядової Консервативної і опозиційної Лейбористської партій і надалі провадять спільні міжпартійні консультації у напрямку вироблення компромісного плану, який міг би зібрати більшість голосів британських законодавців у Палаті громад. Втім, із парламентських джерел надходить інформація, що ці консультації радше можна визначити як «розмови», аніж офіційні переговори за довгим столом.