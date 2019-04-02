Британський парламент знову не схвалив жоден із підходів до Брекзиту

Палата громад британського парламенту 1 квітня знову не змогла дійти згоди з питання про «Брекзит».

На рейтингове голосування – після того, як минулого тижня депутати втретє відкинули запропоновану прем'єром Терезою Мей угоду з ЄС – були винесені чотири альтернативних варіанти: залишитися в митному союзі з ЄС, створити з Євросоюзом так званий «спільний ринок 2.0», провести новий референдум і заборонити Брекзит»» без угоди з ЄС.

Частина цих пропозицій вже була відкинута в ході подібного голосування минулого тижня. Цього разу за них голосували більше депутатів, але цього все одно не вистачило для більшості. Так, за поправку про митний союз голосували 273 депутатів, проти 276.

Після голосування прихильники прем'єра в Палаті громад знову закликали депутатів підтримати угоду з ЄС. Альтернатива, на їхню думку – тільки вихід з ЄС 12 квітня без договору. Чи буде Мей намагатися виставити свою угоду з ЄС на голосування вчетверте, поки що неясно.

Євросоюз обговорить долю «Брекзиту» на саміті 10 квітня. Британія може знову попросити про відстрочку виходу з ЄС, проте в Брюсселі раніше заявили, що дадуть її, тільки якщо Палата громад домовиться про якийсь план дій. А цього не сталося.

Таким чином, вихід Британії з ЄС всього через 11 днів без договору стає все більш реальним.