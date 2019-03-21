Голова Європарламенту заявив, що Brexit можна відкласти максимум до 18 квітня

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні наголосив, що вихід Великобританії з Європейського союзу може бути відкладений максимум до 18 квітня. Про це повідомляє агентство Associated Press.

18 квітня – останній робочий день у Європарламенті перед виборами.

«Я попросив саміт ЄС, щоб відстрочка була якомога коротшою і максимум до 18 квітня», – зазначив Таяні.

20 березня Мей звернулася до Євросоюзу з проханням перенести «Брекзит» із 29 березня на 30 червня.

Голова Європейської ради Дональд Туск повідомив, що вихід Британії можна відкласти за умови позитивного голосування за угоду про «Брекзит» у парламенті Британії.

Він додав, що лідери Європейського союзу 21 березня обговорять пропозицію прем’єра Британії Терези Мей перенести «Брекзит» на 30 червня.

Спочатку вихід Сполученого королівства з ЄС був запланований на 29 березня. Однак британські депутати відкинули план виходу країни з Євросоюзу, представлений Терезою Мей.

При цьому парламент також проголосував проти виходу з ЄС без угоди.

У Брюсселі вважають, що відтермінування «Брекзиту» неприйнятне без конкретного плану з боку британського уряду. Крім цього, для перенесення дати потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

Референдум про вихід Великої Британії з Євросоюзу відбувся в червні 2016 року. За вихід з ЄС висловилися близько 52% тих, хто проголосував.

Велика Британія приєдналася до ЄС у 1973 році і може стати першою країною, яка його залишить. Законопроект про «Брекзит» передбачає скасування акту про Європейські співтовариства 1972 року, на підставі якого країна вступила в Європейський союз, а також заміну законів Євросоюзу на британські.