Британські парламентарі вдруге відхилили угоду про Brexit

Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit. Проти висловився 391 член парламенту, «за» проголосували 242.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

Зокрема, Лондон і Брюссель домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка входить до складу Великої Британії, й Ірландією в складі ЄС. Нову угоду з цього питання мають укласти до грудня 2020 року.

Угода про Brexit стосувалася лише термінів виходу країни з ЄС, але не вказувала, якими будуть майбутні відносини між Британією і ЄС.

Серед іншого, документ передбачав, що Британія при виході має сплатити 50 мільярдів доларів, і дозволяє дворічний перехідний період, в який незмінним залишаться відносини у сферах торгівлі, міграції, безпеки і поїздок.

Дата виходу Британії з ЄС – 29 березня – зараз встановлена законом. Щоб її перенести за менш ніж три тижні, що залишилися, треба встигнути ухвалити поправки до закону. Крім того, з перенесенням дати повинен погодитися ЄС.

Опозиція в парламенті Британії виступає за повторний референдум щодо виходу з ЄС. Частина ж правлячих консерваторів, які виступають за Brexit, не хоче голосувати за наявний проект угоди з ЄС, вони вважають його невигідним для Британії.

У січні парламент Британії вже відхиляв пропозицію Терези Мей щодо Brexit.