Мей заявила про можливість перенесення Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам британського парламенту проголосувати за перенесення Brexit, якщо до 12 березня вони не схвалять угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Про це лідер країни заявила на засіданні британського парламенту 26 лютого, повідомляє Бі-бі-сі.

Дата виходу Великобританії з ЄС встановлена на 29 березня.

Мей заявила, що сама виступає проти будь-якого відтермінування Brexit. За її словами, якщо депутати підтримають таку ініціативу, вихід Великої Британії з ЄС не може відбутися пізніше кінця червня.

25 лютого британська газета The Guardian з посиланням на власні джерела повідомила, що Brexit може бути перенесений на два роки. Ця ідея нібито активно обговорюється в керівництві Європейського союзу. Представники Євросоюзу не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

Минулого тижня також стало відомо, що лідер лейбористів у британському парламенті Джеремі Корбін підтримує ідею проведення другого референдуму щодо Brexit.

Британський парламент усе ще не схвалив договір про вихід Британії з ЄС. До 29 березня залишається менше п’яти тижнів. Прихильники Мей наполягають, що парламент не повинен блокувати «жорсткий Brexit», щоб не позбавляти прем’єра свободи маневру на переговорах з ЄС про внесення змін до проекту договору.

Ці переговори тривають і в Єгипті, куди Мей та інші лідери Євросоюзу приїхали на європейсько-арабський саміт. Очікується, що вони триватимуть і наступного тижня. За словами Мей, переговори відбуваються успішно, проте, як і раніше, неясно, чи вдасться їй домогтися таких поступок, які задовольнили б більшість у парламенті.