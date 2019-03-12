Британський парламент проведе важливе голосування щодо Brexit

Британський парламент 12 березня має провести важливе голосування щодо плану з Brexit прем’єра Терези Мей. Голосування має відбутися за 17 днів до планованого виходу Великої Британії з ЄС, із угодою чи без неї.

«Зараз настав час зібратися, щоб підтримати цю вдосконалену угоду щодо Brexit і виконати доручення британського народу», – сказала Мей.

У січні парламент Британії вже відхиляв пропозицію Терези Мей щодо Brexit.

Нині на розгляд британських парламентарів будуть винесені домовленості, досягнуті Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

Зокрема, Лондон і Брюссель домовилися про відсутність контролю на кордоні між Північною Ірландією, яка входить до складу Великої Британії, й Ірландією в складі ЄС. Нову угоду з цього питання укладуть до грудня 2020 року.

Юнкер підтвердив досягнення домовленості з Лондоном.

Нова угода стосується лише термінів виходу країни з ЄС, але не вказує, якими будуть майбутні відносини між Британією і ЄС.

Серед іншого, документ передбачає, що Британія при виході має сплатити 50 мільярдів доларів, і дозволяє дворічний перехідний період, в який незмінним залишаться відносини у сферах торгівлі, міграції, безпеки і поїздок.

Жан-Клод Юнкер наголосив, що це буде останній шанс для Лондона.

«Третього шансу не буде. Не буде подальшої інтерпретації інтерпретацій і ніяких подальших перезапевнень у запевненнях, якщо це важливе голосування провалиться», – сказав він.

Дата виходу Британії з ЄС – 29 березня – зараз встановлена законом. Щоб її перенести за менш ніж три тижні, що залишилися, треба встигнути ухвалити поправки до закону. Крім того, з перенесенням дати повинен погодитися ЄС.

Опозиція в парламенті Британії виступає за повторний референдум щодо виходу з ЄС. Частина ж правлячих консерваторів, які виступають за Brexit, не хоче голосувати за наявний проект угоди з ЄС, вони вважають його невигідним для Британії.

Парламент раніше доручив Мей домогтися від ЄС поступок принаймні з питання про кордон з Ірландією. Однак переговори на даний момент так і не привели до успіху.