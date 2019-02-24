Мей: до 12 березня парламент проголосує з питання щодо «Брекзиту»

Британський парламент до 12 березня отримає можливість проголосувати з питання про вихід з ЄС, однак це відбудеться не наступного тижня. Про це заявила 24 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

В останні дні у правлячій Консервативній партії намітився розкол – троє міністрів кабінету Мей дали зрозуміти, що готові об'єднатися з лейбористами та іншими опозиційними силами і заблокувати можливість так званого «твердого Брекзиту», тобто виходу Британії з ЄС без угоди. Троє депутатів-консерваторів взагалі вийшли з партії, сформувавши разом із декількома лейбористами, які також вийшли зі своєї партії, нову парламентську фракцію «Незалежних», яка проти «твердого Брекзиту».

На даний момент британський парламент так і не схвалив договір про вихід Британії з ЄС. При цьому до заявленої дати виходу – 29 березня – залишається менше від п’яти тижнів. Прихильники Мей наполягають, що парламент не повинен блокувати «твердий Брекзит», щоб не позбавляти прем'єра свободи маневру на переговорах із ЄС про внесення змін до проекту договору про «Брекзит».

Ці переговори тривають і в Єгипті, куди Мей та інші лідери Євросоюзу приїхали на європейсько-арабський саміт. Очікується, що вони триватимуть і наступного тижня. Мей каже, що переговори йдуть успішно, однак, як і раніше, незрозуміло, чи вдасться їй домогтися таких поступок, які б задовольнили більшість у парламенті.