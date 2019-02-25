У курортному місті Шарм-ель-Шейх на Червоному морі минулими вихідними відбувся перший в історії дводенний європейсько-арабський саміт, на якому лідери ЄС та Ліги Арабських держав обговорювали посилення співпраці щодо спільних стратегічних пріоритетів, включно з питаннями міграції, безпеки та зміни клімату. Серед тем були також: економічний розвиток, палестинське питання, конфлікти в Лівії, Сирії та Ємені. Європу представляли понад 20 європейських глав держав та урядів, у тому числі канцлер Німеччини Ангела Меркель і британський прем'єр-міністр Тереза Мей. Якраз Тереза Мей та її італійський колега Джузеппе Конте схрестили в кулуарах саміту свої киї на більярдному столі. Перед тим, як зробити удар, Мей отримала настанови від своїх радників. Конте допомога не знадобилася. Жоден із прем'єрів в лунку так і не потрапив. Зате в кімнату для переговорів вони пішли в піднесеному настрої. А ось голові Єврокомісії Жан-Клод Юнкеру під час прес-конференції зателефонувала дружина. Про те, що ж відбувалося на саміті ЄС та Ліги Арабських держав у Єгипті та в його кулуарах – у відео Reuters.