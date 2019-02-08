В уряді Британії заявили про збільшення на 40% гуманітарної підтримки України

Велика Британія залишається прихильною підтримці України і оголошує про підвищення на 40% гуманітарної допомоги. Про це йшлося на зустрічі заступниці голови МЗС України з питань євроінтеграції Олени Зеркаль із заступницею британського міністра з питань міжнародного розвитку Герріет Болдвін.

«Велика Британія залишається прихильною підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та оголошує про підвищення на 40% гуманітарної підтримки», – повідомила Болдвін на сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням на сайті українського МЗС, на зустрічі йшлося про роль Британії у розмінуванні територій на сході України (з 2016 року британський фонд Halo Trust розмінував понад 25 мільйонів квадратних метрів території Донбасу – ред.), про протидію російському втручанню у президентські та парламентські вибори в Україні, візові обмеження через «Брекзит», а також агресію Росії в Азовсько-Чорноморському регіоні.

«Сторони домовились про подальшу мобілізацію спільних зусиль з метою звільнення українських військовополонених моряків, захоплених у Керченській протоці», ­– йдеться в повідомленні.

Сама Болдвін, коментуючи зустріч із Зеркаль, повідомила, що йшлося зусилля зі зменшення негативних наслідків агресії Росії на Донбасі.

«Велика Британія має рішучий намір і надалі підтримувати Україну, як шляхом надання практичної допомоги, так і через реалізацію українських ініціатив у рамках міжнародних структур», – цитує слова Болдвін сайт МЗС.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків на Донбасі, відколи триває цей конфлікт із 2014 року. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».