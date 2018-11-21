Україна має більше покладатися на власні сили – учасники круглого столу про Донбас

Час нині працює проти України, бо ситуація в Європі розвивається у бік зменшення інтересу до українських проблем, попереджає німецький журналіст та експерт із проблем Донбасу Ніколаус фон Твікель. Разом із чеськими та українськими колегами він виступав під час круглого столу, що його організовував у Празі Фонд Фрідріха Науманна. Про те, що зараз відбувається на Донбасі, та про те, якими б мали бути кроки України та її партнерів задля закінчення війни та повернення цього регіону до нормального життя в межах українських кордонів, у Празі також говорили представники правозахисної організації «Восток SOS» Олександра Дворецька та В’ячеслав Ліхачов, блогер із Донецька Денис Казанський та чеський фахівець із питань безпеки Петр Пойман.

Серед багатьох німецьких недержавних організацій, які намагаються допомогти знайти рішення для закінчення війни між Росією та Україною на Донбасі, є і «Фонд Фрідріха Науманна за свободу». Тож головне питання, яке модератор Тім Бозе ставив учасникам зустрічі, було про те, що може зробити Захід та Німеччина зокрема для того, щоб наблизити прихід миру на Донбасі. На відміну від інших німецьких організацій та журналістів, які намагаються «тримати баланс» між Росією та Україною та «зрозуміти Путіна», представник Фонду Фрідріха Науманна пояснив, що вони якраз розуміють добре, що відбувається на сході України, і намагаються протистояти кремлівській пропаганді d Німеччині.

Для цього фонд тісно співпрацює і з українськими і з російськими громадськими організаціями, які займаються моніторингом ситуації на Донбасі, вивчають гуманітарні проблеми регіону та мають справжню неупереджену картину просто з регіону.

Однією з таких організацій є українська правозахисна і гуманітарна група «Восток SOS». Представники групи Олександра Дворецька та В’ячеслав Ліхачов розповіли про те, що і зараз, попри те, що про війну стало менше чути, вона триває.

За словами Олександри Дворецької, проблем навіть побільшало.

«Проблема звільнення полонених вже вирішується у Мінську, а не на рівні особистих зв’язків. А причина полягає у тому, що рішення ухвалюються в Кремлі, а не на території Луганської чи Донецької області», – наголошує Дворецька. Також переговори про звільнення українських громадян ускладнюються тим, що в Москві очікують зміни влади в Україні в результаті президентських та парламентських виборів наступного року, каже вона.

Олександра Дворецька говорила також про те, що потреба в гуманітарній допомозі регіону залишається гострою, і про це іноземні партнери України не повинні забувати. Бо навіть на підконтрольній урядові території на Донбасі життя людей навряд чи можна назвати нормальним.

В’ячеслав Ліхачов додав, що гуманітарні організації, українські та закордонні, починають зменшувати свій обсяг роботи в регіоні, хоча його потреби ще далеко не задоволені. Особливо це стосується інфраструктурних проблем, а також надання допомоги населенню, особливо психологічної допомоги дорослим, старим і дітям.

​Чеський фахівець із питань безпеки Петр Пойман, який постійно буває на Донбасі з гуманітарною допомогою та привозить туди команду спеціалістів із кібербезпеки, організовує співпрацю між українськими та чеськими поліцейськими, каже, що на Заході досі бракує розуміння того, що «це Україна допомагає нам, а не ми їм».

«Українці опинилися на передовій і тримають лінію фронту, яка інакше була б набагато ближче від наших кордонів», – наголошує Петр Пойман. І вся та допомога, яку Захід надає Україні, це – не лише допомога у зміцненні української держави та армії, але це і допомога «самим собі», каже він.

Український блогер Денис Казанський говорив про те, що Росія активно використовує той небагатий економічний потенціал регіону, який ще залишився після активної фази війни. Вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу, купують у Європі, зокрема у Польщі і Німеччині, бо його через різні схеми вдається оформити як російське і продати за кордоном.

На думку Дениса Казанського, Захід мав би звернути увагу на цю торгівлю українськими енергоресурсами та вжити суворіших персональних санкцій.

Також Казанський попередив, що завершення будівництва «Північного потоку-2» загрожує поновленню бойових дій в Україні, бо Росію вже не стримуватиме роль України як транзитної держави для її газу.

Німецький журналіст Ніколаус фон Твікель, який стежить за проблемами Донбасу вже не перший рік та відвідав окуповані території у 2015 році, каже, що на жаль, «Північний потік-2» буде завершений, і залишається тільки сподіватися, що він не розв’яже руки Росії в Україні. Він наголошує, що Захід поки не знайшов інших важелів впливу на Росію, крім економічних, але навіть питання санкцій проходить у Європі постійні випробування. Але консенсус щодо санкцій є дуже слабкий.

«Я не бачу можливостей для посилення європейських санкцій. Такі країни, як Італія, Угорщина, Австрія, дедалі голосніше говорять про те, що санкції треба припиняти», – пояснює німецький журналіст. До того ж Німеччина після відходу в майбутньому з посади канцлера Анґели Меркель вже не матиме такого потужного голосу Євросоюзі, вважає він.

Тож для України наближаються складні часи, до яких вона має готуватися – чим сильнішою буде держава всередині, чим активніше підуть реформи, тим більше буде охочих їй допомагати, наголошує німецький журналіст. А це залежатиме великою мірою від самих українців, від їхнього вибору президента і парламенту.