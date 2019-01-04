Бойовики мінують території уздовж лінії розмежування на Донбасі – СЦКК

Підтримувані Росією бойовики продовжують мінувати території поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі, наражаючи на небезпеку цивільних громадян, повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил із посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю й координації сторін.

«За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 03.01.2019 року, 31 грудня минулого року, спостерігачі місії вперше зафіксували два попереджувальні знаки про мінну небезпеку..., які були прикріплені на паркан біля в’їзду на територію об’єкту в місті Дебальцеве на північний схід від Донецька. А вже 2-го січня поточного року спостерігачі вперше бачили щонайменше вісім попереджувальних знаків про мінну небезпеку, розміщених на стінах і розбитих вікнах об’єкту в житловому районі на південному кінці вулиці Леніна у Докучаєвську», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Міни – загроза для мільйонів жителів України (світова преса)

В українській стороні СЦКК наголошують, що роботи з виявлення і знищення вибухонебезпечних предметів біля лінії розмежування сторін здійснює виключно українська сторона, тоді як підтримувані Росією бойовики «демонструють лише зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту й погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі».

Бойовики незаконних збройних угруповань через підконтрольні їм засоби масової інформації наразі не коментували цю заяву.

Нещодавно українські учасники Спільного центру контролю та координації заявляли, що бойовики незаконних збройних угруповань відмовились дотримуватися режиму тиші для проведення розмінування біля контрольного пункту в’їзду та виїзду «Мар’їнка».

У листопаді в Міноборони заявляли, що з початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили і знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів.