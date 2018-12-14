Українські сапери знешкодили вибухівку під водопроводом «Сіверський Донець – Донбас»

Українські сапери на Донбасі знешкодили саморобні вибухові пристрої, які було закладено під водопроводом «Сіверський Донець – Донбас». Про це повідомили 14 грудня у штабі операції Об’єднаних сил.

«У ході обстеження ділянки місцевості, прилеглої до лінії зіткнення, військовослужбовцями одного з саперних підрозділів центру розмінування ОКП ОС і мотопіхотної бригади виявлено та знешкоджено саморобні вибухові пристрої, закладені під водопроводом «Сіверський Донець – Донбас», який живить водою населені пункти Торецьке, Горлівка, Донецьк та інші населені пункти Донецької області», – ідеться у повідомленні.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.