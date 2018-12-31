Міни – загроза для мільйонів жителів України (світова преса)

Португальське видання Diario de Noticias повідомляє про заклик керівників Франції та Німеччини до встановлення і дотримання перемир’я на сході України. Французький тижневик Le Point пише про проблеми, пов’язані з розмінуванням територій на сході України, де п'ятий рік тривають бойові дії. Американський часопис The New York Times пише про заборону на імпорт товарів з України, запроваджену російським урядом.

Португальський щоденник Diario de Noticias друкує статтю «Макрон і Меркель закликають до всеосяжного і довготривалого припинення вогню на сході України». Газета пише, що спільний заклик президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґели Меркель був оприлюднений після того, як представники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, яка складається з представників Києва, Москви та Організації з безпеки та співробітництва у Європі, оголосили про домовленість щодо встановлення режиму тиші до зимових свят на сході України із 29 грудня. Diario de Noticias пише, що нове перемир’я – з нагоди новорічних і різдвяних свят – має надати можливість сторонам конфлікту на сході України сконцентруватися на забезпеченні потреб цивільного населення, яке живе у зоні конфлікту. Однак чергове «безстрокове і стале» припинення вогню було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно, додає видання.

Газета додає, що керівники Франції та Німеччини також заявили, що і надалі працюватимуть над забезпеченням виконання всіх пунктів Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У тій самій заяві Макрона та Меркель було висловлено стурбованість поведінкою Москви на анексованому Кримському півострові та у Керченській протоці, яка відокремлює Чорне море від моря Азовського. Саме ця протока, як наголошує португальський часопис, нещодавно стала ареною протистояння України та Росії.

«Ситуація з правами людини у Криму, незаконно анексованому Росією, використання російської військової потуги у Керченській протоці та агресивні дії Москви в Азовському морі також постають джерелом глибокого занепокоєння», – йдеться у заяві керівників Франції та Німеччини.

На додаток, як зазначає лісабонське видання, Макрон і Меркель закликали до негайного і безумовного звільнення Росією захоплених 25 листопада у Керченській протоці українських моряків.

«Макрон і Меркель закликають до всеосяжного і довготривалого припинення вогню на сході України»

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Французький суспільно-політичний тижневик Le Point вміщує матеріал «Мільйонам людей в Україні загрожують міни». Паризьке видання пише про роботу спеціального загону саперів на Луганщині, який складається з українців, проте сам загін був заснований швейцарським благочинним фондом FSD. Члени загону, вбрані у броньовані жилети та блакитні каски, працюють з ручними приладами для виявлення мін та вибухових пристроїв у ґрунті. Загін має завдання визначати місцезнаходження мін у прифронтовій зоні на Донбасі, позначати ці місця спеціальними прапорцями, надаючи докладну інформацію спеціальним підрозділам українського війська, які займаються розмінуванням. Тижневик пише, що робота загону є складною і повільною – за шість тижнів обстежили лише 5 відсотків території поблизу селища Чугинка Луганської області (в 25 кілометрах від лінії фронту).

Le Point повідомляє, що приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів території сходу України є замінованими, що робить цю частину України однією з найбільш замінованих у світі. Далі видання наводить інформацію ООН, згідно з якою, більш ніж 1600 цивільних на сході України були поранені або вбиті мінами під час збройного конфлікту між українським військом та підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.

Тижневик оповідає історію місцевого фермера на ім’я Андрій, який вирощує пшеницю. Чоловік щодня ризикує стати жертвою вибуху, працюючи у полі. Один із його колег підірвався на міні, збираючи врожай влітку.

Загалом, як підсумовує паризьке видання, на замінованих територіях сходу України працюють представники низки міжнародних організацій, зокрема, HALO Trust та данської групи з розмінування DDG. Втім, як зазначає французький тижневик, подібна робота ведеться лише на територіях, які контролює українська армія. Представники російських гібридних сил також ведуть роботи з розмінування, проте ніколи не подають жодної інформації щодо цього. Тим часом міни на Донбасі продовжують вбивати людей. У вересні цього року троє підлітків загинули, наступивши на міну в лісі неподалік від контрольованого бойовиками міста Горлівка.

«Мільйонам людей в Україні загрожують міни»

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Американське періодичне видання The New York Times публікує статтю «Росія розширює заборону на імпорт з України під час суперечки у стилі «око за око».

Нью-йоркський часопис повідомляє, що Росія розширила заборону на імпорт товарів з України, заявивши, що зупиняє надходження на російський ринок українського імпорту на суму в півмільярда доларів. Йдеться переважно про українські промислові вироби. Москва у такий спосіб, як пише американська газета, намагається помститися Києву за запровадження Україною економічних санкцій проти Росії.

Американське видання пише, що відносини між Україною та Росією впали до найнижчої точки після того, як Москва анексувала український Кримський півострів і згодом підтримала проросійських бойовиків на Донбасі. Відтоді, як підкреслює газета, Росія заборонила імпорт українського пива, горілки, соків, шпалер та кондитерських виробів. У списку нових найменувань української продукції, заборонених до ввезення у Росію, перебувають промислові й сільськогосподарські товари, сировина і продовольство. Насамкінець видання наводить витяги із заяви російського уряду, в якій зазначається, що країна періодично запроваджує санкції щодо певних громадян Росії, компаній і установ, також Київ запроваджує санкції проти російських товарів. Відтоді, як Києвом було запроваджено заборону на імпорт з Росії певних видів сільгосппродукції, список українських санкцій проти Росії було розширено до 18 найменувань промислових товарів. У свою чергу, як пише видання, Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі, кинувши виклик законності російської заборони на імпорт українських напоїв та солодощів до Росії.

«Росія розширює заборону на імпорт з України під час суперечки у стилі «око за око»

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