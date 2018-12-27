Уряд заборонив ввезення крохмалю і глюкози з Росії

Кабінет міністрів 27 грудня розширив перелік продуктів, які не можна ввозити в Україну з території Росії. Таким чином уряд підтримав ініціативу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з рішенням, заборона на імпорт відтепер розповсюджується на кукурудзяний кромаль, глюкозу та сироп з глюкози з невисоким вмістом фруктози, а також мальтодекстрин і мальтодекстриновий сироп.

Виняток складає інвертний цукор – цукровий сироп, що складається з рівних молярних частин глюкози і фруктози.

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Повний текст постанови наразі не оприлюднений. Попередні документи, які забороняли ввезення російських товарів, набували чинності через 10 днів після їх публікації.

Як нагадали в прес-службі уряду, до України вже заборонено ввозити з Росії хлористий калій, залізничне обладнання, низку харчових продуктів, засобів особистої гігієни та хімічних речовин. У серпні 2018 року під заборону підпали цементні клінкери (цегла).

26 грудня Рада національної безпеки та оборони України також схвалила додаткові санкції проти Росії за проведення незаконних виборів в регіонах Луганської та Донецької областей, окупованих незаконними збройними угрупованнями, а також за агресію в Керченській протоці.