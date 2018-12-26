РНБО України схвалила додаткові санкції проти Росії

Рада національної безпеки й оборони України підтримала рішення про запровадження санкцій проти російських юридичних і фізичних осіб. Як повідомляє прес-служба РНБО, санкції будуть запроваджені через проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), а також за агресію Росії в районі Керченської протоки.

«За результатами обговорення питання «Щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України», – йдеться в повідомленні.

«Також запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих «виборів» на окупованих територіях Донецької й Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України в Керченській протоці 25 листопада 2018 року та незаконного утримання їх у російських в’язницях», – додали в прес-службі РНБО.

На початку засідання РНБО 26 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що санкції будуть застосовані, зокрема, проти депутатів російської Державної думи з фракцій «Єдина Росія» і ЛДПР.

Рішення РНБО вводиться в дію указом президента.

25 грудня уряд Росії вирішив розширити список санкцій проти України.