РНБО розгляне нові санкції через вибори в ОРДЛО і проти депутатів Держдуми – Порошенко

Рада національної безпеки й оборони України 26 грудня розгляне проект рішення про запровадження санкцій через проведення незаконних виборів на території окремих районів Донецької й Луганської областей (ОРДЛО), а також за агресію Росії біля Керченської протоки, заявив президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні на порядок денний засідання РНБО внесені проект рішення щодо застосування санкцій Україною за незаконне проведення виборів на окупованій території на сході нашої держави, за агресію проти нашої держави в Чорному морі біля Керченської протоки – проти тих, хто атакував наші кораблі, тих, хто був причетний до незаконних судових процесів, до затримання, тих, хто віддавав накази. Ми маємо продемонструвати світу рішучість українських дій», – сказав президент на засіданні РНБО.

За його словами, санкції мають бути запроваджені, зокрема, проти депутатів російської Державної думи. «Оскільки ми бачимо політичну підтримку й участь Державної думи Росії в цьому процесі, значна кількість депутатів Держдуми, в тому числі від фракцій «Єдина Росія», ЛДПР, рішенням також вводяться до санкційного списку. Підприємства, які в той чи інший спосіб протидіють Україні, забезпечують військову складову, постачають до збройних сил Російської федерації, за пропозицією уряду, СБУ, з аналізом позиції Верховної Ради, також запропоновано сьогодні застосувати до них механізм санкцій», – сказав президент.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

​Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними. Україна і країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

25 грудня уряд Росії вирішив розширити список санкцій проти України.