Уряд Росії опублікував розширений список санкцій Росії проти України

Російський уряд опублікував розширений список санкцій Росії проти України, про що сьогодні раніше заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, однак тоді прізвищ осіб і організацій не уточнив.

Постанова «Про внесення змін до постанови від 1 листопада 2018 року №1300» набирає чинності сьогодні, 25 грудня, у день її публікації.

Документом вносяться зміни до постанови «Про заходи щодо реалізації указу президента Російської Федерації від 22 жовтня 2018 року №592» і вказується перелік із 567 фізичних осіб, щодо яких запроваджуються спеціальні економічні заходи. Також у документі вказані 75 юридичних осіб, щодо яких запровадили санкції.

Зокрема, до оновленого списку російських санкцій внесли низку народних депутатів України.

До списку російських санкцій, зокрема, потрапили такі юридичні особи, як концерн «Укроборонпром» та «Укрспецекспорт», ПАТ «Центренерго» і «Державний експортно-імпортний банк України».

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні. У обмежувальний список тоді потрапили 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Для них передбачені блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

У травні цього року Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення антиросійських санкцій і запровадження обмежувальних заходів проти 30 юридичних і 14 фізичних осіб. Пізніше президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію це рішення. Таким чином, загалом зараз санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб.