Уряд Росії: до списку санкцій щодо України додали понад 200 осіб і організацій

У російському уряді заявляють, що список санкцій проти України поповнився понад 200 особами й організаціями.

Про розширення цього списку 25 грудня заявив прем’єр Росії Дмитро Медведєв.

«Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії», – написав Медведєв у Twitter 25 грудня.

Прізвищ і назв осіб і організацій, які внесли до списку, в уряді Росії не уточнили.

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні. У обмежувальний список потрапили 322 фізичних особи й 68 юридичних осіб. Для них передбачені блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

У травні цього року Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення антиросійських санкцій і запровадження обмежувальних заходів проти 30 юридичних і 14 фізичних осіб. Пізніше президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію це рішення. Таким чином, загалом зараз санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб.