У Росії заявили про розширення санкційного списку українців

Влада Росії розширила список фізичних і юридичних осіб України, проти яких будуть застосовані санкції, заявив російський прем’єр Дмитро Медведєв.

«Список фізичних і юридичних осіб України, щодо яких будуть застосовуватися спеціальні обмежувальні заходи, розширено. Я підписав відповідну постанову. Це зроблено для захисту інтересів російської держави, компаній і громадян Росії», – написав Медведєв у Twitter 25 грудня.

У базі даних російського уряду документ поки що не опублікований. Кого внесли до оновленого спику – невідомо.

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні. У обмежувальний список потрапили 322 фізичних особи й 68 юридичних осіб. Для них передбачені блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

У травні цього року Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення про розширення антиросійських санкцій і запровадження обмежувальних заходів проти 30 юридичних і 14 фізичних осіб. Пізніше президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію це рішення. Таким чином, загалом зараз санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб.