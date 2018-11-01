«СССР», українська мова та Семочко. Санкційний список Росії як провокація

Чи не вперше в сучасній історії офіційний додаток до урядової постанови Росії містить слова українською мовою. Прізвища, імена та по-батькові тих, кого російська влада включила до санкційного списку і опублікувала в офіційному додатку до урядової постанови «Про заходи щодо застосування економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України відносно громадян і юридичних осіб Російської Федерації» – дублюються українською.

Наприклад, «192. Муженко Виктор Николаевич (Муженко Віктор Миколайович), дата рождения – 10 октября 1961 г., место рождения – с. Выступовичи, Овручский район, Житомирская область, СССР». Так написано про Начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка.

​Документ, оприлюднений 1 листопада 2018 року на сайті російського уряду, містить імена 322 українських громадян та назви 68 українських компаний. Підписав постанову, на виконання відповідного указу президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністром Росії Дмитро Медведєв.

Президент України Петро Порошенко прокоментував санкційний список під час прес-конференції з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Він сказв, що в Україні «​дуже ображаються в разі відсутності в цьому списку».

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Радіо Свобода зібрало думки експертів про санкційний список та реакції тих, проти кого почали діяти санкції.

«Це стандартна чекістська провокація»​

​Віктор Ягун, генерал-майор, колишній заступник голови СБУ (2014-2015 р.р.):

– Цікаво і те, хто є у цьому списку, і те, кого там немає.

Цей список є звичайною «чекістською провокацією». Його мета дезорієнтувати і внести розкол, зробити так, щоб з одного боку, однодумці пересварилися між собою, а з іншого – прикрити своїх агентів, тих, хто працює на Росію.

У цьому списку, наприклад, немає начальника головного управління військової розвідки міністерства оборони України Василя Бурби, зате є Семочко (Сергій Семочко, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки, щодо якого відкриті провадження про державну зраду та незаконне збагачення – ред.)

У цьому списку немає Валентина Наливайченка, який очолював СБУ у дуже важкий період 2014-2015 років, немає Лани Зеркаль (Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції – ред.), яка робить таку важливу роботу, зате є «козак Гаврилюк»​ (Михайло Гаврилюк, народний депутат України –ред.) і Рудьковський (Микола Рудьковський, колишній парламентар та міністр транспорту України, затриманий у Москві за звинувачення у нападі на російську установу – ред.)

На те, з якою метою і хто саме складав цей санкційний список, вказує і повне ігнорування України, як такої, бо скрізь мовиться про СССР, у той час, як навіть за радянським законодавством це була УРСР. Автори цього офіційного російського документавказували інші радянські республіки, але УРСР не написали жодного разу.

До того ж, про Юрія Шухевича (народний депутат, багаторічний політвязень, син камандувача УПА Романа Шухевича – ред.) теж написали: «311. Шухевич Юрий-Богдан Романович (Шухевич Юрій-Богдан Романович), дата рождения – 28 марта 1933 г., место рождения – с. Оглядов, Оглядов, Радеховский район, Львовская область, СССР», хоча до 1939 року це була територія Польщі.

Смішно, що Євгена Карася із організації «​С14»​ переплутали із президентом Асоціації діячів сучасного мистецтва України, галеристом Євгеном Карасем – «119. Карась Евгений Валерьевич (Карась Євген Валерiйович), дата рождения – 11 июня 1964 г., место рождения – г. Киев, СССР». ​

Україна цей список уже перетворила на посміховисько. Однак, не треба розслаблятися, бо вороги цього не прощають.

​«Президентів не включають у санкційні списки»

Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради України, Уповноважена мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях, представник України у Мінському переговорному процесі:

– Я ставлюся до того, що я у санкційному списку з гумором. До того ж, деякі особоби, які там є – це «операція-прикриття».

Повнішу відповідь на запитання, з якими, зокрема, до неї звернулося і Радіо Свобода, Ірина Геращенко відповіла у мережі Facebook:

«Санкційний список РФ – це, по суті, кремлівський список проти Порошенка. 55 членів його команди, найближчих помічників, радників, АП (адміністрація президента – ред.) майже у повному складі, представники БПП, учасники мінських груп. Президентів у санкційні списки не вносять, така світова практика. Тому і Путіна немає у жодному санкційному списку, але йому точно не уникнути Гааги», – написала перший віце-спікер парламенту України.

«Цей документ показує справжнє ставлення агресора до України»

​Ростислав Павленко, директор Національного інституту стратегічних досліджень, колишній заступник голови Адміністрації президента Порошенка:

– Значить, команда Президента все робить правильно у відбитті російської агресії, якщо стільки її членів і син Петра Порошенка у цьому списку. А щодо того, що усі ми, згідно із цим документом російської влади – з СРСР, то це ще раз показує справжнє ставлення агресора до України і чітко вказує на мету агресії – добитися стану «неіснування України як такої».

Нам не варто з'ясовувати, що так чи не так зробила Україна і українці, які потрапили у цей список. Адже ми маємо справу ще з одним актом гібридної війни. Не варто вестись на провокаціі, бо дуже багато з того, що робить агресор є провокацією.

«Закінчиться епоха Путіна і я зможу побувати на могилі Нємцова»

Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України:

– Мене з Росією нічого не пов’язує, тож по мені санкції не вдарять.

Чому ж я у цьому списку? Думаю тому, що по-перше, я у 2014-му на посаді міністра Кабміну блокував будівництво Керченського мосту, по-друге, сприяв побудові сховищ для відпрацьованого ядерного палива, що щорічно економить Україні до 200 мільйонів доларів, а по-третє, ще коли я був народним депутатом, то блокував ввезення російських книжок до України.

Я дуже сподіваюся, що коли закінчиться епоха Путіна, я зможу побувати на могилі свого друга Бориса Нємцова, бо зараз я цього зробити не зможу.

А якщо пожарутвати про українську транслітерацію прізвищ у російському санкційному списку, то думаю це означає, що Путін визнав, що є українська мова і держава Україна.

Якщо ж серйозно, то писали список відповідно до закордонних паспортів, у яких ми усі записані українською транслітерацію.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пожартувала:

«Це визання небезпеки для режиму Путіна національної пам'яті»​

Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті:

– Включення мене у санкційний список, фактично означає визнання теперішньою владою Росії того, наскільки небезпечними для неї темами займається Український інститут національної пам'яті і я особисто, як історик. Це визання небезпеки національної пам'яті для режиму Путіна загалом.

А використання абревіатури «СССР» – це спроба наголосити, що ми з ними були «одна страна» і вони дуже хочуть, щоб стали знову.

Ми вже ніколи не будемо з Росією «одна страна». Тому це, як кажуть в Україні, «згадала баба як дівкою була».

«Це смішний політичний крок Путіна»

Вікторія Сюмар, голова парламентського комітету зі свободи слова та інформаційної політики:

– Застосовувати економічні санкції до сотень людей, які не мають не те що економічного інтересу в Росії, а навіть в Україні не є власниками бізнесів – це смішний політичний крок. Ну, і визнання тих, кого Росія визнає за своїх не економічних, а головно – ідеологічних ворогів.

Думаю, цікаво проаналізувати те, хто має економічні інтереси і кого в списку немає.

Щодо того, що ми «усі родом із СССР» – це демонстрація імперської «величі», мовляв зрадили «родіну».

«Я перший випускник журфаку МГУ, на якого Росія наклала санкції»

Колумніст та ведучий Радіо Свобода Віталій Портников теж відреагував на свою присутність у російському санкційному списку:

– Я перший випускник факультету журналістики МГУ, на якого російським урядом накладені санкції. Моїм викладачам є чим пишатися: у всякому разі, одного порядного журналіста вони виховали.

Не проминув можливості пожартувати і використати те, що Росія у санкційному списку переплутала двох Євгенів Карасів для популяризації українського мистецтва, заступник голови Карась-Гелерії Алекс Заклецький:

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