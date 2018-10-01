У Москві затриманий український екс-міністр Рудьковський – відео

Колишній міністр транспорту та екс-депутат Верховної Ради Микола Рудьковський був затриманий у Москві, повідомили російські інформагенції 1 жовтня.

«Рудьковський був затриманий у п’ятницю (28 вересня – ред.) на Новій Басманній вулиці в центрі столиці», – цитує «Інтерфакс» своє джерело в силових органах Росії.

У лютому 2017 року офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко повідомила, що Рудьковському було заочно висунуто обвинувачення в нападі на установу, що має міжнародний захист (стаття 360 Кримінального кодексу Росії).

Згідно з повідомленням російського відомства, 14 червня 2014 року Рудьковский, «діючи в групі з іншими особами, взяв участь у розкраданні майна посольства Росії, в тому числі з використанням підручних засобів закидував фасад будівлі».