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01 Жовтень 2018, Київ 14:11
Новини | Політика

У Москві затриманий український екс-міністр Рудьковський – відео

Позафракційний депутат Микола Рудьковський у залі засідань Верховної Ради України в Києві, 23 лютого 2014 року

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Колишній міністр транспорту та екс-депутат Верховної Ради Микола Рудьковський був затриманий у Москві, повідомили російські інформагенції 1 жовтня.

«Рудьковський був затриманий у п’ятницю (28 вересня – ред.) на Новій Басманній вулиці в центрі столиці», – цитує «Інтерфакс» своє джерело в силових органах Росії.

Рудьковського змусили кинути камінь у посольство Росії й облили зеленкою
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Рудьковського змусили кинути камінь у посольство Росії й облили зеленкою

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У лютому 2017 року офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко повідомила, що Рудьковському було заочно висунуто обвинувачення в нападі на установу, що має міжнародний захист (стаття 360 Кримінального кодексу Росії).

Згідно з повідомленням російського відомства, 14 червня 2014 року Рудьковский, «діючи в групі з іншими особами, взяв участь у розкраданні майна посольства Росії, в тому числі з використанням підручних засобів закидував фасад будівлі».

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