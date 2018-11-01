«Тепер я ніколи не побачу Сизрань!»: соцмережі жартують про санкції Росії проти громадян України

Росія запровадила санкції проти 322 громадян України. Серед них – політики, громадські діячі, діячі культури та 68 українських компаній. Радіо Свобода зібрало перші реакції соцмереж щодо cанкційного списку.

Документ «Про заходи щодо застосування економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України відносно громадян і юридичних осіб Російської Федерації» оприлюднений на сайті російського уряду.

До санкційного списку потрапили, зокрема, міністри України, в тому числі голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, депутати (зокрема, член «Блоку Петра Порошенка» і голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв) і представники бізнесу.

В цілому, реакції на санкційний список позитивні. Дехто з тих, хто потрапив під санкції, тішиться таким розвитком подій.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович також потрапив до санкційного списку: «Вважаю це визнанням заслуг у війні з російською агресією».

«Взагалі вважаю, що політики, які не потрапили в цей список, мають задатися запитанням: а що ж вони роблять в українській політиці», – пише перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Журналіст Денис Казанський пише, що цим списком Росія зробила послугу для українців, бо зайвий раз пропіарила їхню діяльність.​

Парламентар від фракції «Народного фронту» Антон Геращенко називає очевидним факт, що прізвище Арсена Авакова опинилось у списку під номером 3. І це дійсно очевидно, оскільки список формувався за алфавітом.

Журналіст Василь Апасов ставить питання щодо доцільності деяких прізвищ в санкційному списку.

Народний депутат Борислав Береза відреагував на новину дуже позитивно: «З таким же успіхом вони могли б внести мене в список тих, кому забороняється стрибати з даху багатоповерхівки або злітати наступного вівторка на Марс».

Народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з сарказмом називає своє прізвище в списку «горем».

Народний депутат із фракції «Народний фронт» Андрій Левус пише: «Мені то, як мертвому припарка».

Народний депутат Ганна Гопко ставить питання про тих, хто якраз до санкційного списку не потрапив.

«Якщо вважати це визнанням заслуг, то список явно неповний», – пише адвокат Микола Полозов.

Журналіст Роман Цимбалюк пише: «Щось мені підказує, що перед виборами багато із задоволенням хотіли б потрапити в цю команду «русофобів».

Мистецтвознавець Олександр Ройтбурд має неоднозначні відчуття щодо списку:

Тим часом брати Капранови вітають колег із потраплянням до списку:

Художник Євген Карась із гумором констатує, що його вкотре переплутали з його повним тезкою – одним лідерів організації «С14».

Міністра інфраструктури Володимира Омеляна звістка про список дуже потішила:

Привітав однопартійців і колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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Журналіст Віталій Портников пише: «Я знаю, що це – попередження вбивць».​

А дехто просто жартує: