«Тепер я ніколи не побачу Сизрань!»: соцмережі жартують про санкції Росії проти громадян України

Росія запровадила санкції проти 322 громадян України. Серед них – політики, громадські діячі, діячі культури та 68 українських компаній. Радіо Свобода зібрало перші реакції соцмереж щодо cанкційного списку.
Документ «Про заходи щодо застосування економічних заходів у зв’язку з недружніми діями України відносно громадян і юридичних осіб Російської Федерації» оприлюднений на сайті російського уряду.
До санкційного списку потрапили, зокрема, міністри України, в тому числі голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, депутати (зокрема, член «Блоку Петра Порошенка» і голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв) і представники бізнесу.
В цілому, реакції на санкційний список позитивні. Дехто з тих, хто потрапив під санкції, тішиться таким розвитком подій.
Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович також потрапив до санкційного списку: «Вважаю це визнанням заслуг у війні з російською агресією».
«Взагалі вважаю, що політики, які не потрапили в цей список, мають задатися запитанням: а що ж вони роблять в українській політиці», – пише перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
Журналіст Денис Казанський пише, що цим списком Росія зробила послугу для українців, бо зайвий раз пропіарила їхню діяльність.
Парламентар від фракції «Народного фронту» Антон Геращенко називає очевидним факт, що прізвище Арсена Авакова опинилось у списку під номером 3. І це дійсно очевидно, оскільки список формувався за алфавітом.
Журналіст Василь Апасов ставить питання щодо доцільності деяких прізвищ в санкційному списку.
Народний депутат Борислав Береза відреагував на новину дуже позитивно: «З таким же успіхом вони могли б внести мене в список тих, кому забороняється стрибати з даху багатоповерхівки або злітати наступного вівторка на Марс».
Народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з сарказмом називає своє прізвище в списку «горем».
Народний депутат із фракції «Народний фронт» Андрій Левус пише: «Мені то, як мертвому припарка».
Народний депутат Ганна Гопко ставить питання про тих, хто якраз до санкційного списку не потрапив.
«Якщо вважати це визнанням заслуг, то список явно неповний», – пише адвокат Микола Полозов.
Журналіст Роман Цимбалюк пише: «Щось мені підказує, що перед виборами багато із задоволенням хотіли б потрапити в цю команду «русофобів».
Мистецтвознавець Олександр Ройтбурд має неоднозначні відчуття щодо списку:
Тим часом брати Капранови вітають колег із потраплянням до списку:
Художник Євген Карась із гумором констатує, що його вкотре переплутали з його повним тезкою – одним лідерів організації «С14».
Міністра інфраструктури Володимира Омеляна звістка про список дуже потішила:
Привітав однопартійців і колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Журналіст Віталій Портников пише: «Я знаю, що це – попередження вбивць».
А дехто просто жартує:
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