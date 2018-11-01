«Це попередження вбивць»: оглядач Радіо Свобода відреагував на включення до санкційного списку Москви

Включений Росією до санкційного списку оглядач Радіо Свобода Віталій Портников 1 листопада заявив, що «прекрасно розуміє логіку людей», які цей список складали.

«Ці люди бояться правди. Вони розуміють, що правда рано чи пізно знищить їхній режим. Саме тому моє прізвище серед чиновників і депутатів - це сигнал. Це попередження. Це побажання замовкнути. І я знаю, що це – попередження вбивць», – написав Портников у коментарі на сайті телеканалу «Еспресо».

«На руках цих людей стільки крові, що в разі втрати влади у них одна дорога - в тюрму, у «Чорний дельфін» або як це у них там називається. Так чому б їм не хотіти, щоб я замовк? Я прекрасно розумію їхні наміри. Я пам'ятаю, що вони вже намагалися мене залякати, скомпрометувати, знищити», – додав журналіст.

Віталій Портников з 1991 року співпрацює з Українською та Російською редакціями Радіо Свобода.

Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики (як, наприклад, мер Дніпра Борис Філатов) – загалом 322 громадян України і 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.