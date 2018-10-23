Секретар комітету Ради з нацбезпеки прокоментував ситуацію навколо Семочка

У ситуації з першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочком, щодо якого відкриті провадження про державну зраду та незаконне збагачення, влада робить «абсолютно зрозумілі й об’єктивні речі», заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка», секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

«У випадку з Семочком мене запитували, зокрема, і ваші журналісти, що робиться в цьому контексті. Робляться абсолютно зрозумілі й об'єктивні речі. Національне антикорупційне бюро порушило провадження по незаконному збагаченню, це їхня монопольна повноважна стаття, а Служба безпеки України відкрила провадження по державній зраді в контексті паспортів його родини, відвідин окупованої території», – сказав Вінник в ефірі програми «Ваша Свобода».

Водночас він висловив жаль, що реакція влади була не одразу.

«До речі, немає жодних підстав не довіряти журналістському розслідуванню принаймні в контексті необхідності перевірки тих фактів, які викладені в цьому журналістському розслідуванні. Я не претендую, напевно, ніхто не претендує, що журналісти – це істина в останній інстанції, але реакція, можливо, дещо запізнилася, але вона є», – заявив Вінник.

У нього запитали, чи є підстави відсторонити Семочка.

«Є два варіанти відсторонення. Перший варіант – у порядку кримінального провадження, відповідною постановою слідчого, але це за умови оголошення підозри. Поки що, я так розумію, Семочко навіть не був допитаний як свідок. А другий варіант: він може бути відсторонений як людина, на яку поширюється дія закону про державну службу (стаття 73, здається): якщо оголошується дисциплінарне або службове розслідування, керівник має право відсторонити від виконання обов'язків», – зазначив народний депутат.

Він додав, що комітет нацбезпеки і оборони в цьому контексті позбавлений наглядових повноважень.

Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

16 жовтня Служба безпеки України заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Крім того, за їхніми даними, дружина Семочка та ще сім членів йогос сім’ї отримали російські паспорти після анексії Криму.

Сам посадовець заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом, вартість яких складає мільйони доларів, а його дружина є винятково громадянкою України.

Семочко призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.