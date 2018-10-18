Засекречені мільйони. Справа розвідника Семочка і все, що про неї треба знати

Справи СБУ – державна таємниця, життя державного топ-чиновника, члена керівного складу безпекової служби – державна таємниця. Загалом фразу «державна таємниця» Радіо Свобода почули декілька десятків разів на засіданні парламентського антикорупційного комітету 17 жовтня під час «шквалу запитань» спочатку від народних депутатів, а пізніше – журналістів.

Хоч на комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції прийшли депутати не з усіх фракцій, відтак забракло кворуму, однак до обговорення топ-теми дня приступили. На засідання парламентарі запросили керівників українських спецслужб, аби ті роз’яснили ситуацію навколо скандалу з першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергієм Семочкою.

В чому суть справи?

На початку жовтня команда журналістів-розслідувачів Bihus.Info оприлюднила матеріал, в якому йдеться про цінне нерухоме майно в елітному поселенні під Києвом. А саме будинки, за даними журналістів, вартість одного з них не менша від 2 мільйони доларів. Уся нерухомість зареєстрована на родичів розвідника Семочка. Крім того журналісти отримали інформацію, що, наче б то, у дружини і близьких родичів заступника голови Служби зовнішньо розвідки України – російське громадянство.

Хто такий Семочко?

Головний фігурант журналістського розслідування Сергій Семочко до анексії Криму на весні 2014 року працював у Кримському департаменті Служби безпеки України. Пізніше чиновник став головою генуправління контррозвідки в сфері економічної безпеки СБУ. В травні, наказом президента України Петра Порошенка, зайняв посаду керівника главку СБУ у Києві та Київській області. Пізніше указом президента №225/2018 з липня 2018 року, Семочка призначили першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України.

Статки державного чиновника

Фактично Семочко працював на українські силові структури із самого заснування СБУ. Як встановили журналісти у своєму матеріалі, родина чиновника має у власності щонайменше 3 будинки, вартість одного з них щонайменше 2 мільйони доларів США. Загалом, за оцінками журналістів, статки чиновника становлять 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. У той час в розслідуванні наводять факт, що найвище керівництво СБУ отримує зарплатню (за даними розслідувачів) не більше від, в еквіваленті, 1,4 тисячі доларів. Також журналісти не знайшли реальних можливостей заробити такі кошти і родичами Семочка.

Виправдання

На українському телеканалі ZIK вийшло інтерв’ю Сергія Семочка, в якому він інформацію розслідування щодо нього називає «такою, що не відповідає дійсності».

Наприкінці інтерв'ю він зазначив: «Я не для того виходив із Криму зі своїми хлопцями, не для цього захищаю свою країну, щоб на рівному місці хто-небудь шляхом будь-яких публікацій, елементів гібридної війни змістив із посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки».

Одразу ж після публікації цієї розмови відреагували відомі українські медійні особи.

Журналіст Денис Казанський вважає, що інтерв’ю підлаштоване, адже на початку відео Семочко звертається української до глядачів і ймовірно читає з суфлера.

«Єдине, що хочеться передати хлопцям із СБУ, на випадок, якщо вони раптом досі не зрозуміли – це не спрацювало. Точніше спрацювало навпаки», – написав Казанський.

Народний депутат Мустафа Найєм задається запитанням, «чому вони всіх вважають дебілами?». Знову ж йдеться про інтерв’ю із Семочком.

«Соромно ж бачити цей, шитий білими нитками монтаж, і все одно випустити в ефір. Соромно розуміти, що ніхто не повірить в цю маячню і все одно її нести», – написав парламентар.

Відомий журналіст Отар Довженко наводить факти, що телеканал, на якому опубліковано інтерв’ю «не раз здавав його в оренду на час виборчої кампанії політично-бізнесовим союзникам (наприклад, Партії регіонів в особі Петра Писарчука)» на користь інтересів власників медіа.

​Соня Кошкіна, журналіст та шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег», навела приклад, що на телеканалі ZIK в цей день вийшло інтерв’ю із президентом Порошенком. І тоді ж інтерв’ю із Семочком.

«Петро Димінський свої питання вирішив. Коли в Борисполь зустрічати, червону доріжку стелити, хліб-сіль підносити?» – написала Кошкіна. Раніше підприємець Петро Димінський покинув Україну, оскільки його підозрюють у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині. Крім того родичі мільйонера є власниками каналу ZIK.

Журналіст Юрій Бутусов пише 5 жовтня, що мовчить президент України, який, до слова, призначав на посаду Сергія Семочка.

«Президент Порошенко, не дивлячись на той фактаж, прибирати Семочка не спішить – значить, в цілому, те, що пов’язано із Семочком, не було секретом. Значить президент показує, що його підлеглі мають право на такий спосіб життя…» – пише Бутусов.

​Комітет

На парламентському комітеті з питань запобігання та протидії корупції не зібралося кворуму, аби вирішити це питання. Парламентарі зазначили, що на засідання не явилися якраз представники президентської фракції та більша частина «Народного фронту».

Тим часом присутні депутати взялися «допитувати» керівника Служби зовнішньої розвідки Євгена Божка та першого заступника голови СБУ Віталія Малікова. У керівників силового відомства ледь не на кожне запитання – золота відповідь – «державна таємниця». Таку фразу кореспонденти Радіо Свобода почули декілька десятків разів як і під час засідання, так і опісля.

Так чи інакше депутати не отримали повної відповіді, окрім того, що в Службі безпеки розпочато службове розслідування. На запитання, якого рівня допуск до держтаємниці у Семочка – відповідь «державна таємниця», тільки від обов’язків чиновника не відсторонили. Мовляв, закон не дозволяє.

Справа Семочка набрала нових обертів і розголосу.

Служба безпеки України 16 жовтня заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

СБУ

У червні минулого року журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») розповідали про головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки – департамент СБУ. Його свого часу очолював Сергій Семочко. В розслідуванні йшлося про коштовний автопарк співробітників цього відділу і про те, що Служба безпеки України – закритий нереформований правоохоронний орган із величезними повноваженнями та можливостями. Розслідувати потенційну протиправну діяльність працівників СБУ вкрай складно: частково зі зрозумілих причин, пов’язаних із самим статусом розвідувального органу, а частково – через штучно створені системою перепони. Тоді, за годину до виходу сюжету в ефір, коли автори вже не мали технічної можливості вносити будь-які зміни у зміст сюжету, редакція отримала лист від СБУ. У ньому представники Служби безпеки застерегли журналістів від подачі матеріалу в ефір, навівши кілька статей законів, які нібито будуть порушені у разі оприлюднення цього сюжету.

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