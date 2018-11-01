Росія в санкційному списку переплутала лідера «С14» та галериста

Росія в санкційному списку переплутала лідера праворадикальної організації «С14» Євгена Карася з його повним тезкою, який є галеристом.

«Сьогодні Росія наклала іменні санкції на українських діячів. У списку Іллєнко, Коханівський, Аваков і.... Євген Карась. Але не Васильович. А Валерійович. Митець і власник художньої галереї, а не лідер «С14», – написав активіст у Facebook.

Галерист Євген Карась відреагував із іронією на потрапляння до санкційного списку.

«Потрапив до списку санкцій ворогів Росії в дуже яскравій компанії під номером 119 з 322 найнебезпечніших громадян. Ось що означає мати повного тезку-радикала і більш доступні дані. Тепер потрібно вгадати, я дійсно настільки небезпечний або нас вчергове переплутали», – заявив галерист.

Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики – загалом 322 громадяни України і 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.