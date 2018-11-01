Клімкін назвав санкційний список Росії «початком серіалу» впливу на вибори в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував оприлюднення Росією списку 322 громадян України і 68 українських підприємств, щодо яких Москва запроваджує санкції.

«Навіть зовсім поверховий аналіз так званого «санкційного списку» РФ і часу його оприлюднення свідчить про початок багатосерійного серіалу щодо спроби впливу на Україну напередодні виборів і після них. Але це насправді навіть не перша серія, це тільки тізер», – написав Клімкін 1 листопада в мережі Twitter.

Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввезення до Росії певних товарів українського походження.