МЗС України просить вжити заходів через постачання італійського обладнання в Крим

Посольство України в Італії звернулося до Міністерства закордонних справ Італії, а також до Загальної конфедерації італійської промисловості «Confindustria» з проханням вжити заходів щодо італійських компаній, що постачали обладнання на завод агрофірми «Золота Балка» в анексований Крим. Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на інформаційний запит проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У відповіді відомства йдеться про те, що подібні дії італійських компаній можуть порушувати режим санкцій, запроваджений Євросоюзом 2014 року.

Також у МЗС України зазначили, що звернулися із запитом до італійських компаній із проханням роз'яснити ситуацію з постачанням обладнання.

Раніше повідомлялося, що в італійській компанії Bertolaso підтвердили факт поставки обладнання для нового заводу агрофірми «Золота Балка».

Запуск нового заводу агрофірми «Золота Балка» відбувся у Севастополі 12 грудня. Як стверджують представники підприємства, на заводі встановили італійське обладнання фірм Bertolaso, Innotec, Robino & Galandrino, Gortani й інші.

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«Золота Балка» – одне з найбільших виноробних господарств Криму і Севастополя, історія якого починається з 1889 року, коли в Балаклавській долині були закладені перші винпідвали.

З 2003 року майно ДП «Золота Балка» взяло в оренду ТОВ «Агрофірма «Золота Балка», яким володів екс-голова Соціалістичної партії України і екс-нардеп Петро Устенко. У травні 2015 року майно агрофірми було заарештовано судовими приставами за позовом російського уряду Севастополя.

2016 року російський бізнесмен Артем Зуєв придбав агрофірму і подарував дружині Сніжані Георгієвій, повідомило російське видання РБК.

США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму 2014 року. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запровадив і Євросоюз.