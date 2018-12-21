Італійська компанія визнала постачання обладнання для заводу в анексованому Криму

В італійській компанії Bertolaso підтвердили факт постачання обладнання для нового заводу агрофірми «Золота Балка» в анексованому Росією Криму. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії 21 грудня повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Представник комерційного відділу компанії Bertolaso Лука Карассі повідомив кореспонденту Радіо Свобода в Римі, що два місяці тому компанія поставила фірмі «Золота Балка» для заводу в Сімферополі машину для миття, наповнення та закупорювання пляшок.

«Контракт підписаний з Росією, агрофірма «Золота Балка» – Росія, але ми знали, що наш товар призначений для встановлення на кримському підприємстві. Спочатку замовлення було оформлене із «Золотою Балкою» з офісом у Криму, потім адреса фірми змінилася, і на прохання клієнта остаточний контракт із продажу підписали з Росією», – сказав Карассі.

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Він додав, що, на його думку, компанія «мала справу напряму з росіянами».

«Все законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють – нас не ікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції та моральну сторону питання, я закінчую розмову», – заявив представник комерційного відділу італійської компанії.

Решта італійських компаній, які, як стверджують представники заводу агрофірми «Золота Балка», також постачали кримському підприємству обладнання, детально не коментували ситуацію.​

Представник компанії Gortani у телефонній розмові з кореспондентом Радіо Свобода спростував факт співпраці з кримським заводом, хоча її логотип і телефонний номер видно на відеопрезентації «Золотої Балки». Водночас компанії Innotec та Robino&Galandrino не підтвердили і не спростували інформацію про співрацю з кримським підприємством.

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Посольство України в Римі постачання обладнання до анексованого Криму вважають порушенням європейського законодавства. Як повідомили в посольстві, Україна разом з європейськими партнерами реагуватиме на ці факти. Українські дипломати вже адресували усім чотирьом компаніям запити щодо можливої співпраці з фірмою «Золота Балка», проте відповідей наразі не отримали.

Новий завод аграрної компанії «Золота Балка» запустили в анексованому Севастополі 12 грудня.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».