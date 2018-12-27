В Росії вирощуватимуть опійний мак і коноплю для імпортозаміщення

Уряд Росії схвалив законопроект, який дозволяє вирощувати на території країни нарковмісні рослини, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на голову Міністерства промисловості й торгівлі Дениса Мантурова.

Документ має на меті замістити імпорт іноземної сировини для наркотичних лікарських препаратів в умовах санкцій.

Наразі в Росії зареєстровані 13 опійних препаратів, з них дев’ять включені до переліку життєво важливих, але жоден не виробляється за повним циклом, зазначає російське видання РБК. Російське законодавство про наркотичні засоби та психотропні речовини забороняє вирощувати нарковмісні рослини на території країни.

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Мантуров зазначив, що наразі Росія закуповує на кордоном майже 100% субстанції для знеболювальних нарковмісних ліків. Міністр охорони здоров’я Вероніка Скворцова стверджує, що дев’ять з 10 країн, в яких виробляються такі препарати, запровадили санкції проти Росії.

При цьому жодна з країн, які запровадили санкції проти Росії, не забороняла експорт лікарських препаратів до цієї країни. Втім, у Росії розглядали законопроект, який передбачає обмеження імпорту з таких держав. Згодом ця норма з ухваленого законопроекту зникла.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, схвалений урядом закон пропонує дозволити вирощування сортів снодійного маку і переробку макової соломки на території Росії.

Однак документ не встановлює фінальних перелік рослин, які можна культивувати. Він пропонує експертам доповнити постанову уряду, де до списку дозволених до вирощування рослин наразі входить лише конопля – вона використовується в промисловості.

Зараз контролю на території Росії підлягають такі рослини, як мак різних видів, конопля, шавлія віщунів, мескаліновий кактус і кущі коноплі.

Україна, країни Євросоюзу спільно зі США та іншими партнерами, починаючи з 2014 року, у кілька етапів запровадили проти Росії санкції через окупацію та анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Росія називає анексію Криму «відновленням історичної справедливості».

26 грудня Рада національної безпеки та оборони України також схвалила додаткові санкції проти Росії за проведення незаконних виборів в регіонах Луганської та Донецької областей, окупованих незаконними збройними угрупованнями, а також за агресію в Керченській протоці.