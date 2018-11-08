Захист готує скаргу на вирок українці, засудженій до довічного ув’язнення в Малайзії – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що захист громадянки України Клавдії Лопаткіної, засудженої до довічного ув’язнення в Малайзії, готує апеляцію на вирок. Скаргу подадуть протягом 14 днів, мовиться у відповіді Департаменту консульської служби МЗС України на запит Радіо Свобода.

«З метою захисту законних прав та інтересів громадянки України посольством України в Малайзії проводяться консультації з адвокатом Лопаткіної щодо оскарження згаданого вище рішення в Апеляційному суді міста Путраджая… Справа Лопаткіної перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС України і посольства України в Малайзії», – повідомляє МЗС.

Вищий суд міста Джорджтауна, столиці малайзійського штату Пенанг, 5 листопада засудив громадянку України Клавдію Лопаткіну до довічного ув’язнення за звинуваченням у перевезенні наркотиків. Як повідомляє МЗС, таке рішення суд ухвалив з посиланням на законодавство Малайзії і з урахуванням прецедентів в аналогічних справах.

Раніше місцеві і західні ЗМІ повідомили, що дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пенанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у кількох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

На момент арешту Лопаткіна була вагітна і народила дитину у в’язниці в серпні 2016 року. У грудні 2017-го її виправдали, але прокуратура подала апеляцію на вирок.

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