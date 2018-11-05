Громадянку України засудили до довічного ув’язнення в Малайзії

Громадянку України Клавдію Лопаткіну засудили до довічного ув’язнення за перевезення наркотиків у Малайзії. Таке рішення 5 листопада ухвалив Верховний суд, повідомляють місцеві і західні ЗМІ.

Згідно з вироком, 24-річну Лопаткіну визнали винною в перевезенні більш ніж 1,5 кілограма наркотиків.

Дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пінанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у кількох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

На момент аресту Лопаткіна була вагітна і народила дитину у в’язниці в серпні 2016 року. У грудні 2017-го її виправдали, однак прокуратура подала апеляцію на вирок.

Начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Василь Кирилич повідомив, що адвокат української громадянки має право подати апеляцію протягом 14 днів. Радіо Свобода звернеться до МЗС із запитом для з’ясування деталей.