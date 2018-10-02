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02 Жовтень 2018, Київ 17:13
Новини | Події

Французькі митники знайшли 650 кілограмів кокаїну у вантажівці, зареєстрованій в Україні

Партію наркотиків знайшли в вантажівці, зареєстрованій в Україні

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Поблизу Тулузи французькі митники затримали зареєстровану в Україні вантажівку з 650 кілограмами кокаїну всередині, повідомляє газета La Depeche.

Транспортний засіб затримали в ніч на 2 жовтня.

Митники звернули увагу, що водій і пасажир вантажівки, яка нібито мала перевозити рибу, нервують.

За даними видання, оптова ціна вантажу становить 2-3 мільйони євро. Якщо б наркотик продавали дозами на вулицях Тулузи – вартість партії сягнула б близько 40 млн євро.

Обидва водії затримані. За даними La Depeche, вони голландці, однак видання 20 minutes, посилаючись на свої джерела, зазначає, що затримані – громадяни Фінляндії.

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