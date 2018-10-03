У Франції спростували дані про українську вантажівку з кокаїном

У Франції спростували попередні повідомлення про затримання вантажу кокаїну нібито у вантажівці з українською реєстрацією.

Як інформує Агентство «Франс-прес», правоохоронці повідомили, що вантажівка-морозильник із мороженою рибою, в якій виявили понад 650 кілограмів кокаїну, була зареєстрована в Нідерландах, а не в Україні, як повідомляли 2 жовтня.

У повідомленні агентства, яке цитують французькі засоби інформації, також уточнили дані про затриманих, які їхали цією машиною: це громадяни Фінляндії, а не Нідерландів, як мовилося в попередніх повідомленнях.

Напередодні газета La Depeche повідомила, що поблизу Тулузи французькі митники затримали зареєстровану в Україні вантажівку, що прямувала з Іспанії до Фінляндії, з 650 кілограмами кокаїну всередині.

За даними видання, гуртова ціна вантажу становить 2–3 мільйони євро. Якщо б наркотик продавали дозами на вулицях Тулузи – вартість партії сягнула б близько 40 мільйонів євро.