В Афганістані різко скоротилося виробництво опійного маку – ООН

Виробництво опійного маку в Афганістані торік скоротилося на 29%, повідомило Агентство ООН із боротьби з наркотиками. Це пояснюється насамперед несприятливими погодними умовами, посухою на значній частині території Афганістану.

У щорічній доповіді, оприлюдненій 19 листопада, фахівці вказали, що скорочення виробництва з 9 до 6,4 тисячі тонн збіглося зі зменшенням площі земель під опійним маком.

Лише в 10 із 34 афганських провінцій не культивують цю культуру, ці показники не змінилися порівняно з даними, оприлюдненими рік тому.

Селяни, які вирощують мак в Афганістані, часто роблять це під протекцією талібів. Таліби використовують отримані як податки з цієї діяльності гроші, щоб фінансувати дії проти уряду і сил НАТО.

Вирощування опійного маку в Афганістані є основним джерелом виробництва героїну у світі.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!