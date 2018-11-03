Міноборони розповіло, скільки вибухонебезпечних предметів знешкодили з початку конфлікту на Донбасі

З початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили та знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів, повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

«Їх знаходять у підвалах житлових будинків, у будівлях органів місцевої влади, школах та дитячих садках. Терористи залишають замінованими водні колектори, залізниці та інші важливі об’єкти», – заявили в Міністерстві оборони.

У відомстві зазначили, що групи розмінування очистили близько 4 030 гектарів території та 1 356 кілометрів шляхів.

«Сьогодні в районі ООС працює близько 40 груп розмінування. Наші фахівці, як правило, виконують завдання на першому рубежі оборони. На другому і третьому – працюють сапери ДСНС. А розмінуванням залізничних колій займається Державна служба спеціального транспорту. Також долучаємося і до гуманітарного розмінування території Донбасу», – розповів заступник начальника інженерних військ Збройних сил України полковник Віктор Кузьмін.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.