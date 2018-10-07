Міноборони оприлюднило мапу, на якій позначені заміновані території Донбасу

Міністерство оборони України оприлюднило інформаційну мапу територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни на Донбасі, яка триває з 2014 року.

«На теперішній час Україна є однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами залишками війни держав у світі. З початком агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей мали місце неодноразові випадки підриву військовослужбовців та цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. З метою зниження загрози нещасних випадків від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами Міністерством оборони України за сприяння неурядової організації The HALO Trust розроблено інформаційну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни, яка розмішена на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України у розділі «Протимінна діяльність», – йдеться у повідомленні Міноборони.

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За даними Міністерства оборони, за чотири роки бойових дій на сході України від мін і снарядів на Донбасі загинули майже 500 людей, серед них – 21 дитина.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після анексії Росією українського Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення.