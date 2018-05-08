Гуманітарна допомога: хто допомагає жителям окупованої частини Донбасу?

На відміну від ООН, українські благодійні фонди не мають змоги працювати за лінією розмежування, каже заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак. Тим часом Організація Об’єднаних Націй вирішила згорнути свою програму допомоги продуктами на Донбасі через брак фінансів. При цьому в проблемах місцевого населення, каже народний депутат Єгор Фірсов, бойовики послідовно звинувачують українську владу.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак стверджує, що Організація Об’єднаних Націй була однією з найбільших міжнародних донорів гуманітарної допомоги для жителів окупованих територій.

ООН була однією з найбільших постачальників

«Не тільки ООН постачала продовольство на окуповану територію: є Червоний Хрест, є уряд Швейцарії, декілька міжнародних релігійних організацій, але зрозуміло, що ООН була однією з найбільших таких постачальників», – зазначив він в ефірі Радіо Свобода.

Натомість українська влада, за словами чиновника, не має змоги підтримувати своїх громадян за лінією розмежування, хоча й організувала пункти продажу харчів за дещо зниженими цінами на пунктах пропуску.

На лінії розмежування люди, можуть купувати продукти харчування – до 75 кілограмів на одну людину

«На лінії розмежування створені центри, де люди, які виїжджають з окупованої території до України, коли повертаються, можуть купувати продукти харчування. На сьогоднішній день дозвіл – до 75 кілограмів на одну людину», – каже Гримчак.

Натомість ООН донедавна мала змогу постачати продукти безкоштовно до населених пунктів далеко за лінією фронту – на відміну від українських благодійників, додає він.

«Раніше були наші конвої, які намагались проїхати з України на неконтрольовану територію, але їх не пропустили. Там працювало декілька приватних українських фондів, і їм теж заборонили перетин лінії розмежування з того боку», – говорить Гримчак.

Заступник міністра додає, що відповідальність за гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе Росія, яка підтримує бойовиків.

Російські ж «гуманітарні конвої» часто слугують для перевезення продуктів подвійного призначення або й просто боєприпасів, зауважує політолог Олег Саакян.

Фури, які приходили до місць розвантаження в Донецьку, були в кращому випадку напівпорожніми

«Є фото- і відеосвідчення, які неодноразово з’являлися в мережі, що здебільшого це носить більш піарний характер. Ті фури, які приходили до місць розвантаження в окупованому Донецьку, зокрема, були в кращому випадку напівпорожніми. Чи через них вивантажували дорогою військовий реманент, чи вони від початку були напівпорожніми – залишається питанням», – констатує він.

Допомогу ж західних донорів, продовжує Саакян, бойовики можуть обмежувати, аби її надавали на їхніх умовах.

Одному з фондів було зазначено: можете надати продукти, але вони будуть роздаватись у пакетах від «руководителя «республики» Захарченка»

«Одному з найбільших фондів, які займаються підтримкою людей на сході України, прифронтових територіях, в «сірій зоні», і намагаються таку діяльність провадити на окупованих територіях, було чітко зазначено: ви можете надати нам продукти, але вони будуть роздаватись у пакетах від «руководителя «республики» Захарченка». Само собою, міжнародні організації не можуть піти на такий крок, щоб посилювати окупаційні адміністрації», – наводить приклад політолог.

На його думку, окупаційна влада використовує скруту з продуктами на Донбасі в політичних цілях. Це припущення підтримує й позафракційний народний депутат, координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Єгор Фірсов. Він оцінює настрої жителів окупованих територій як неоднорідні.

«Знаємо про ситуацію, коли люди прямо виходили на мітинги проти певних режимів місцевої «влади», протестували – це був ще 2016 рік – проти того, що їм не платять зарплату, проти локальних «чиновників». Такі факти були. Також знаємо, що є прибічники «ДНР», «ЛНР», – каже Фірсов.

При цьому Фірсов не сумнівається, що бойовики незаконних угруповань використовують поточне становище на свою користь.

Побудували автобусну зупинку – і це піар. Якщо є якісь проблеми, то Україна винна

«Побудували якусь автобусну зупинку, причому це не жарти – і це використовується як певний піар, з цим фотографуються, кажуть, що все, економіка зростає. Якщо є якісь проблеми будь-якого типу, місцева «влада» говорить про те, що Україна в цьому винна, бо застосувала або блокаду, або будь-які дії і не дає мешканцям жити», – стверджує політичний діяч.

Продукти на окуповані території доставляються без проблем, але населення не може їх купити, зазначає політолог Кирило Сазонов.

Санітарка в лікарні отримує півтори тисячі гривень, хороший лікар – три, три з половиною в Донецькій центральній лікарні

«Після того, як бойовики свідомо обмежили можливість ввезення туди гуманітарної допомоги, в тому числі від українського благодійного фонду Ахметова та інших організацій, благодійна допомога туди поступає тільки з Росії. При чому, наскільки я знаю, в Луганську її взагалі пускають в продаж. Що стосується людей, які не можуть собі щось купувати, – це просто елементарна нехватка роботи. Тобто, дефіцит робочих місць, дуже низька заробітна плата. Якщо переводити в гривні, то санітарка в лікарні отримує півтори тисячі гривень, хороший лікар – три, три з половиною (тисячі – ред.) в Донецькій центральній лікарні», – перераховує Сазонов.

Олег Саакян пояснює, що, хоча відповідальність за стан справ на непідконтрольних Києву територіях несе окупант, українська влада повинна намагатись відновити контроль.

«Це приблизно якби в України викрали дитину. Безумовно, той, хто її викрав, несе повноту відповідальності як за наслідки, так і за цей злочин, і все, що пов’язано з цим, але це жодним чином не знімає морального обов’язку батьків за те, щоб вивільняти свою дитину, битися за неї. Так само зараз в нас вкрали декілька мільйонів громадян і тримають на тих територіях», – порівнює він.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі

​