Уряд Франції виділяє півмільйона євро на підтримку жителів Донбасу

Уряд Франції ухвалив рішення виділити півмільйона євро на підтримку цивільного населення Донбасу, яке потерпіло унаслідок збройного конфлікту на сході України. Про це повідомив 23 березня в Києві на зустрічі з українським колегою міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Франція ухвалила рішення про надання фінансової допомоги неурядовим французьким організаціям гуманітарного характеру, які там працюють. Ці кошти, які отримає французький Червоний Хрест і благодійна організація з надання гуманітарної допомоги, використають для постачання продовольства цивільному населенню», – наголосив Ле Дріан.

Франція також погодилася фінансувати на Донбасі два проекти Міжнародного комітету Червоного Хреста: перший із них – це відновлення і відбудова школи у Красногорівці, другий – відновлення резервуару на водонасосній станції у Попасній, повідомив Ле Дріан.

Очільник МЗС Франції також заявив, що Париж у рамках міжнародних програм з відновлення Донбасу і в рамках двосторонніх французько-українських відносин надаватиме допомогу українцям, які стали жертвами агресії на Донбасі.

У лютому Єврокомісія вирішила виділити 24 мільйони євро гуманітарної допомоги для тих, хто постраждав від війни на Донбасі.

ЄС разом зі своїми державами-членами є найбільшим донором гуманітарної допомоги, швидкої відбудови та розвитку України. Від початку конфлікту в 2014 році надав Україні понад 677 мільйонів євро.