На окуповані території Донбасу вирушили 9 вантажівок Червоного Хреста – Держприкордонслужба

Дев’ять вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) вирушили через лінію розмежування 5 квітня в напрямку окремих районів Донецької та Луганської областей, не підконтрольних українському уряду, повідомляє Державна прикордонна служба України.



«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд на тимчасово окуповану територію України вирушили 9 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області медичні препарати, обігрівальні пункти, гігієнічні набори, пісок для фільтрації та теплиці загальною вагою близько 100 тонн», – повідомляє офіційний сайт Державної прикордонної служби.