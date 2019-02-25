Велика Британія та ЄС продовжать діалог щодо Brexit

У Брюсселі 26 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. У зустрічі візьмуть участь британський міністр у справах Brexit Стівен Барклі і головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

Головною темою їхніх переговорів стане доля угоди, яка має набрати чинності 29 березня. Цей документ досі не затвердили члени британської Палати громад.

Лейбористів і частину консерваторів не влаштовує питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Вони побоюються, що британський регіон може фактично залишитися в митному союзі і єдиному ринку Євросоюзу, і Лондон таким чином назавжди буде прив’язаний до ЄС. У Брюсселі неодноразово наголошували, що не мають наміру вносити в угоду зміни.

У результаті Brexit може відбутися без будь-яких домовленостей. Британський прем’єр Тереза Мей обіцяє, що повторне голосування щодо договору відбудеться до 12 березня. Таку заяву вона зробила після зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.