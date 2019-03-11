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11 Березень 2019, Київ 15:44
Новини | Міжнародні

У Євросоюзі очікують ухвалення Британією «важливого рішення» щодо Brexit вже цього тижня

Дата виходу Великобританії з ЄС встановлена на 29 березня

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У Європейському союзі заявили, що британський парламент вже цього тижня має ухвалити «важливе рішення» щодо Brexit. Про це журналістам заявив речник Єврокомісії Маргаритіс Шинас.

Європейські чиновники стверджують, що прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей «зайшла у ще більший кут» в питанні виходу Сполученого королівства з ЄС, повідомляє Reuters.

Дата виходу Великобританії з ЄС встановлена на 29 березня.

25 лютого британська газета The Guardian з посиланням на власні джерела повідомила, що Brexit може бути перенесений на два роки. Ця ідея нібито активно обговорюється в керівництві Європейського союзу. Представники Євросоюзу не підтвердили, але і не спростували цю інформацію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей
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Минулого тижня також стало відомо, що лідер лейбористів у британському парламенті Джеремі Корбін підтримує ідею проведення другого референдуму щодо Brexit.

Британський парламент усе ще не схвалив договір про вихід Британії з ЄС. До 29 березня залишається менше п’яти тижнів. Прихильники Мей наполягають, що парламент не повинен блокувати «жорсткий Brexit», щоб не позбавляти прем’єра свободи маневру на переговорах з ЄС про внесення змін до проекту договору.

Ці переговори тривають і в Єгипті, куди Мей та інші лідери Євросоюзу приїхали на європейсько-арабський саміт. Очікується, що вони триватимуть і наступного тижня. За словами Мей, переговори відбуваються успішно, проте, як і раніше, неясно, чи вдасться їй домогтися таких поступок, які задовольнили б більшість у парламенті.

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