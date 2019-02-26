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26 Лютий 2019, Київ 10:17
Новини | Міжнародні

Британські лейбористи висунуть Мей свої вимоги стосовно Brexit

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін

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Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін 26 лютого висуне «альтернативні» вимоги уряду Терези Мей щодо виходу Сполученого королівства з Європейського союзу. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій партією.

Серед вимог лейбористів: постійне і повне членство країни в митному союзі ЄС; тісний зв’язок з єдиним ринком ЄС; участь у програмах щодо охорони навколишнього середовища, освіти та промислового регулювання; недвозначні угоди з ЄС щодо заходів безпеки.

Якщо Мей не погодиться на ці умови, лейбористи приєднаються до прихильників ініціативи другого референдуму щодо Brexit, заявили в партії.

У Брюсселі 26 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. У зустрічі візьмуть участь британський міністр у справах Brexit Стівен Барклі і головний переговірник ЄС Мішель Барньє.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Раніше узгоджену Лондоном і Брюсселем угоду не підтримує британський парламент. Чергове голосування з цього питання відбудеться до 12 березня, пообіцяла Мей.

У свою чергу ЄС відмовлялися повертатися до переговорів чи змінювати угоду.

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