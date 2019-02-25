Brexit можуть перенести на 2021 рік – The Guardian

Вихід Великобританії з Європейського союзу можуть відкласти до 2021 року. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на чиновників ЄС.

Як зазначає газета, в Брюсселі зростає незадоволення тим, як прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей веде переговори.

В Брюсселі вважають, що заміна 21-місячного перехідного періоду додатковим часом для Британії в якості держави-члена дозволить ЄС і Сполученому королівству детальніше розробити план стосовно майбутніх відносин та знайти шляхи вирішення «ірландського питання», пише The Guardian.

За інформацією видання, Брюссель сповнений рішучості не допустити короткого відтермування Brexit лише для того, щоб повернутися до проблеми ірландського кордону влітку.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Раніше узгоджену Лондоном і Брюсселем угоду не підтримує британський парламент. Чергове голосування з цього питання відбудеться до 12 березня, пообіцяла Мей.

У свою чергу ЄС відмовляється повертатися до переговорів чи змінювати угоду.