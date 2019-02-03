У Британії розробили план евакуації королеви на випадок «жорсткого «Брекзиту» – ЗМІ

У Великій Британії розроблений план евакуації королеви Єлизавети II й інших членів королівської сім’ї з Лондона на випадок заворушень у британській столиці після виходу з ЄС без угоди з Євросоюзом – так званого «жорсткого «Брекзиту».

План, витяги з якого публікують 3 лютого газети The Sunday Times і The Mail on Sunday, передбачає евакуацію королеви та її чоловіка в «секретне місце» за межами Лондона. Подібний план, нагадують газети, розроблявся в роки Холодної війни на випадок ядерного нападу з боку СРСР.

Політики і коментатори називають «жорсткий «Брекзит» цілком реальним, оскільки менш ніж за два місяці до встановленої дати виходу Британії з ЄС – 29 березня – угоду про вихід так і не схвалили.

Британський парламент доручив прем’єрові Терезі Мей домогтися змін до узгодженого раніше договору про вихід Британії з ЄС, зокрема з питання про механізм гарантій збереження «прозорості» кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Термін закінчується 13 лютого.

В ЄС раніше заявили, що змінювати текст угоди не будуть. Без цих змін, однак, британський парламент не готовий голосувати за документ.