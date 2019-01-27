The Times: британський уряд готовий запровадити воєнний стан у разі «жорсткого» Brexit

У випадку виникнення безладів в разі виходу Великобританії з Євросоюзу без угоду британський уряд може запровадити в країні надзвичайний чи воєнний стан. Про це пише 27 січня видання The Times з посиланням на джерела в уряді.

Відповідно до чинного законодавства, серед можливих заходів, які розглядає уряд, наступні: комендантська година, обмеження пересування громадян, конфіскація майна, розгортання військових та силових підрозділів для придушення заворушень, та інші, пише газета.

«Найголовнішою темою у всіх планах без угоди є громадянська непокора і побоювання, що це може призвести до жертв у випадку дефіциту продовольства та медпослуг», – заявив співрозмовник видання.

15 січня Палата громад Великої Британії відкинула запропонований Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен був затвердити британський парламент.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступили проти угоди.

Прем’єр-міністр Великобританії 21 січня представила в парламенті «план В» виходу країни з Європейського союзу. Голосування стосовно нового плану має відбутися 29 січня.

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.