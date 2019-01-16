Французький уряд і підприємці готуються до «найгіршого» сценарію із «Брекзитом»

Франція після відмови парламенту Великої Британії підтримати узгоджену з Євросоюзом угоду про вихід країни з ЄС, активізує свої приготування до «Брекзиту» без угоди.

Французький прем’єр-міністр Едуар Філіпп зібрав «головних міністрів, яких стосується питання виходу Британії зі складу ЄС, щоб визначитися, які приготування мають бути пришвидшені», повідомили в французькому уряді.

Ця нарада була запланована ще до того, як 15 січня Палата громад Британії відкинула запропонований прем’єром Терезою Мей план виходу країни з Євросоюзу.

«З відкиненням угоди британською парламентською більшістю ризики виходу Британії без угоди значно збільшилися, а такий сценарій буде дуже негативним для Великої Британії, але також і для ЄС та Франції, яка є територією транзиту між Британією і рештою Європи», – йдеться у комюніке, опублікованому Єлисейським палацом.

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Зі свого боку, голова організації Рух підприємців Франції (Medef) Жоффруа Ру де Безію зранку 16 січня закликав французькі компанії готуватися до найгіршого розвитку подій.

«Слід готуватися до найгіршого сценарію, бо до невизначеності додалася нова невизначеність», – заявив він.

Тим часом, канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що німецький парламент збереться на засідання щоб розглянути законопроекти, які почнуть діяти в разі, якщо Велика Британія вийде з ЄС без угоди 17 січня.

Ввечері 16 січня парламент Британії розгляне питання «вотуму недовіри» прем’єр-міністру країни Терезі Мей та її уряду. Відповідну пропозицію на розгляд Палати громад виніс лідер опозиційної до уряду Лейбористської партії Джеремі Корбін.