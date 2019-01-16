Парламент Британії сьогодні розгляне питання «вотуму недовіри» Мей

Ввечері 16 січня парламент Великобританії розгляне питання «вотуму недовіри» прем’єр-міністру країни Терезі Мей та її уряду. Відповідну пропозицію на розгляд Палати громад виніс лідер опозиційної до уряду Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Якщо члени парламенту підтримають пропозицію Корбіна, Мей загрожує відставка. Подібне голосування у грудні провели парламентарі від Консервативної партії, лідером якої є прем’єр. Тоді Мей підтримали, але перевага була невелика.

Напередодні, 15 січня, Палата громад відкинула запропонований Мей план виходу країни з Євросоюзу. Проти угоди з Брюсселем висловилися 432 депутати, підтримали документ 202 законодавці.

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС. Пізніше Палата громад вирішила, що прем’єр​ Британії Тереза Мей матиме на «план Б» лише кілька днів.

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У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».

Велика Британія має вийти з ЄС до 29 березня. Щодо цього висловилися на референдумі 2016 року з перевагою менш ніж у чотири відсотків прихильники виходу Великої Британії з Євросоюзу.