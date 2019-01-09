Мей має надати «план Б» протягом трьох днів, якщо парламент не ухвалить угоду з Брекзиту

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей матиме три дні на те, щоб представити запасний план виходу королівства з Європейського союзу, якщо Палата громад британського парламенту не проголосує за перший варіант. Відповідну поправку до плану дій щодо Брекзиту ухвалила Палата громад 9 січня, повідомляють британські ЗМІ.

Поправку запропонував член парламенту від Консервативної партії Домінік Ґрів. За неї проголосували 308 членів Палати громад, проти – 297.

За його словами, уряд надто довго затягував процес, і, якщо угода Мей не збере потрібну кількість голосів, прем’єр-міністр матиме «серйозний діалог» з членами парламенту щодо альтернативних варіантів.

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Згідно з текстом поправки, ухвалити текст угоди, запропонований Мей, відповідає національним інтересам Великої Британії, проте, якщо члени парламенту цього не зроблять, уряд муситиме «швидко зреагувати».

Голосування за текст угоди щодо Брекзиту відбудеться за тиждень, 16 січня.

Раніше уряд очікував, що в разі поразки на голосуванні матиме три тижні на те, щоб розробити альтернативний план виходу з ЄС.

Втім, в офісі прем’єр-міністра запевнили, що, навіть якщо угода не дістане підтримки парламенту, прем’єр-міністр була готова повернутися до переговорів із Палатою общин і надати свої пропозиції задовго до закінчення тритижневого терміну.

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У листопаді 2018 року уряд Мей погодив угоду з Брюсселем, яка встановлює, що Британія вийде з Європейського союзу в березні 2019 року, однак цей документ повинен бути затверджений британським парламентом.

Лейбористи, ліберальні демократи, демократична юніоністська партія й деякі депутати з Консервативної партії, до якої належить і Мей, виступають проти угоди.

Комітет Палати громад з питань Brexit заявляв, що ці домовленості не дають достатньо ясності чи впевненості стосовно майбутнього країни й описав ситуацію як «величезний крок у невідомість».